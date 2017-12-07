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Екатеринбурженка помогала сыну грабить грузовые поездаСегодня в 11:56

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Она отвозила его "на дело".

В Екатеринбурге задержали двух местных жителей по подозрению в хищении автомобильных шин и зубной пасты из грузового поезда.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе управления на транспорте МВД России по УрФО, 5 ноября в полицию поступило сообщение о том, что на станцию Екатеринбург - Сортировочный прибыл грузовой поезд, в составе которого находится контейнер с сорванным запорным устройством. Выяснилось, что в вагоне пропала часть груза - 17 коробок с зубной пастой. В те же сутки поступило еще одно сообщение - о пропаже 35 автомобильных шин из другого грузового поезда.

Общая сумма ущерба составила около 200 тысяч рублей.

Сыщики установили, что хищения были совершены во время стоянки поездов на станции Палкино. Во время осмотра территории они нашли в кустах пропавшие шины. Злоумышленников задержали в тот момент, когда они грузили похищенное в личное авто. Ими оказались двое екатеринбуржцев 20 и 22 лет.

Примечательно, что за рулем машины находилась мать одного из задержанных. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

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