Его задержали.

В Перми задержали 37-летнего местного жителя по подозрению в покушении на убийство 9-летнего мальчика.

Преступление совершено вечером 4 декабря в подъезде дома на Кабельщиков. Школьник возвращался домой с тренировки. Со слов матери ребенка, мужчина напал сзади. Одной рукой он обхватил шею мальчика, другой закрыл рот и нос.

В пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю сообщили "Уралинформбюро", что нападавшего спугнули вошедшие в подъезд люди. С места происшествия он скрылся, однако вскоре был задержан. Как оказалось, злоумышленник нигде не работал и ранее был судим.

В настоящее время устанавливаются мотивы преступления. Задержанного проверят на причастность к совершению иных преступлений.

"Следственное управление СК РФ по Пермскому краю обращается к жителям Прикамья с просьбой не распространять персональные данные о себе, своих детях, а также детали совершенного преступления и ориентировочные приметы преступника в социальных сетях. По всем фактам совершения преступлений в отношении вас либо ваших детей необходимо незамедлительно в любое время суток обращаться в правоохранительные органы", - обратились следователи к жителям региона.