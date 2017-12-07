Она присвоила себе векселя.

Асбестовский горсуд вынес приговор бывшей сотруднице одного из банков. 53-летнюю женщину признали виновный в хищении ценных бумаг на 20 миллионов рублей. Она проведет 2 года в колонии общего режима, рассказал "Уралинформбюро" руководитель пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых.

В 2010 году начальница сектора по обслуживанию корпоративных клиентов банка предложила директору фирмы обменять простые векселя номиналом 3 миллиона рублей на процентные. Мужчине идея понравилась, сделка состоялась. Однако позже выяснилось, что подсудимая не зарегистрировала должным образом операцию, а ценные бумаги оставила у себя.

В последующие 3 года она совершила еще несколько липовых обменов.

Махинации вскрылись в ноябре 2016 года, когда владелец векселей обратился в банк с просьбой их обналичить. Выяснилось, что ни бумаг, ни денег к тому моменту не было.