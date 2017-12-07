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Суд огласит приговор Улюкаеву 15 декабряСегодня в 14:11

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Прокурор просит для него 10 лет колонии.

15 декабря 2017 года Замосковрецкий райсуд Москвы вынесет приговор экс-министру экономического развития России Алексею Улюкаеву. Заседание начнется в 10 часов по московскому времени, передает "Уралинформбюро".

Улюкаева обвиняют во взяточничестве. По версии следствия, глава "Роснефти" дал ему 2 миллиона долларов за одобрение покупки 50% акций "Башнефти". Бывший министр не признает вину.

Прокуратура просит отправить Улюкаева на 10 лет в ИК строгого режима, лишить его госнаград и права занимать государственные должности.

В ходе сегодняшнего заседания экс-министр выступил с последним словом. Он не признал вины, сравнив себя с гладиатором с картонным мечом. Однако попросил прощения у людей за то, что зачастую отворачивался от их горя. Также Улюкаев поблагодарил тех, кто не отвернулся от него, и заявил, что остаток жизни посвятит отстаиванию интересов людей.

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