Возможный убийца четырех человек в Чусовом сел пожизненноСегодня в 14:46
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Его подельнику дали 8 лет.
В Пермском крае суд вынес приговор 30-летнему уроженцу Забайкальского края, признав его виновным в убийстве четырех человек в Чусовом, грабеже, поджоге, разбое и краже. Его отправили в колонию особого режима до конца жизни, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Прикамью.
По данным следствия, в конце августа 2016 года подсудимый вышел из колонии, где отбывал наказание за имущественные преступления. Не желая работать, он похитил сотовый телефон знакомой в Оханском районе и уехал в Пермь. Там с 5 по 7 ноября мужчина совершил серию грабежей - он нападал на женщин в безлюдных местах и открыто похищал их сумки.
8 ноября он приехал в Чусовой, где выпивал с новыми знакомыми. Во время застолья разгорелась ссора, и рецидивист зарезал собутыльников - 41-летняя женщину и 31-летнего мужчину. Затем он с двумя приятелями поджог дом.
Спустя несколько часов двое злоумышленников залезли в дом другого местного жителя через окно и, применив насилие, похитили деньги и имущество. После этого они пришли к знакомой, где продолжили пьянку. Однако и это застолье не понравилось подсудимому. Он расправился с двумя женщинами 37 и 55 лет, а дом поджег.
10 ноября подсудимого и его 29-летнего соучастника задержали полицейские. Подельника отправили в колонию строгого режима на 8 лет.
Третий соучастник скрылся. Уголовное дело в отношении него выделили в отдельное производство. Вскоре его местонахождение было установлено, в настоящее время он арестован.
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