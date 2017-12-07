В Литве.

Полиция Литвы подозревает в убийстве дальнобойщика из Кыргызстана его коллегу. Водитель большегруза заявил о пропаже 64-летнего коллеги 1 декабря. Следователи считают, что это было сделано для сокрытия следов, передает "Уралинформбюро".

Дальнобойщик пропал 28 ноября на дороге Каунас - Клайпеда. Позднее полиция нашла на площадке в Йосвайняй закрытый автомобиль пропавшего со взломанными замками на топливных баках.

В кабине находился пропавший дальнобойщик. Криминалисты обнаружили на его теле колотую рану, пишет Knews.

Подозреваемого в убийстве еще не допрашивали.