И перевели под домашний арест.

7 ноября Челябинский облсуд оставил в силе постановление Калининского райсуда об изменении меры пресечения Андрею Чуркину. Он будет находиться под домашним арестом до 23 января 2018 года, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе облсуда.

Следует отметить, что в деле появился неожиданный поворот. Если ранее директору московского представительства филиала ОАО "Макфа" вменяли посредничество при передаче взятки экс-губернатору Михаилу Юревичу, то сейчас его обвиняют в получении взятки.

Согласно собранным материалам, Юревич в период с января 2011-го по январь 2014 года получил не менее 3,4 миллиарда рублей за действия, входящие в его служебные полномочия, а также за общее покровительство бизнесменам. Ранее против Юревича было возбуждено дело о получении 26 миллионов рублей от экс-министра здравоохранения Южного Урала Виталия Тесленко. Также его обвинили в подстрекательстве к распространению клеветы против бывшего главы Челябинского облсуда Федора Вяткина.

24 мая 2017 года Свердловский облсуд принял решение о заочном аресте Юревича, который сейчас находится в Лондоне.

Спустя несколько дней по подозрению в передаче взятки экс-губернатору был задержан Андрей Чуркин.

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