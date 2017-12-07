Когда строил садик.

Прокуратура Шалинского городского округа возбудила уголовное дело против застройщика, который взял с чиновников деньги за невыполненные работы при строительстве детского сада. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, строители "приписали" себе лишние 7,8 миллиона рублей.

"В ходе осмотра и контрольных замеров объемов выполненных работ на данном объекте, проведенных, в том числе, с участием специалистов Министерства финансов Свердловской области, установлено несоответствие фактически выполненных работ тем объемам, которые были предъявлены к оплате и фигурируют в актах формы КС-2", - говорится в сообщении областного надзорного ведомства.

Муниципальный контракт на возведение дошкольного учреждения между администрацией Шалинского ГО и ООО "Стройрегион" был заключен в 2014 году. На строительство садика "под ключ" в поселке Сарга по региональной госпрограмме было выделено более 34,3 миллиона рублей.

Если вина застройщика будет доказана, то за причинение имущественного ущерба в особо крупном размере ему может грозить до 2 лет лишения свободы.