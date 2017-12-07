×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Свердловский застройщик заработал на детях восемь миллионовСегодня в 16:35

  • Текст

Когда строил садик.

Прокуратура Шалинского городского округа возбудила уголовное дело против застройщика, который взял с чиновников деньги за невыполненные работы при строительстве детского сада. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, строители "приписали" себе лишние 7,8 миллиона рублей.

"В ходе осмотра и контрольных замеров объемов выполненных работ на данном объекте, проведенных, в том числе, с участием специалистов Министерства финансов Свердловской области, установлено несоответствие фактически выполненных работ тем объемам, которые были предъявлены к оплате и фигурируют в актах формы КС-2", - говорится в сообщении областного надзорного ведомства.

Муниципальный контракт на возведение дошкольного учреждения между администрацией Шалинского ГО и ООО "Стройрегион" был заключен в 2014 году. На строительство садика "под ключ" в поселке Сарга по региональной госпрограмме было выделено более 34,3 миллиона рублей.

Если вина застройщика будет доказана, то за причинение имущественного ущерба в особо крупном размере ему может грозить до 2 лет лишения свободы.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Тарифные игры профсоюза КГОКа

Тарифные игры профсоюза КГОКа

Ударят по самым низкооплачиваемым.

Эпидемия ВИЧ и игры "в прятки"

Эпидемия ВИЧ и игры "в прятки"

Геев и жриц любви.

"Олипс" завяз в "Урал-Бетоне"

"Олипс" завяз в "Урал-Бетоне"

Олега Нейковского привлекают к субсидиарной ответственности.

Интервью

Инфографика

Цветные контейнеры для мусора "пропишут" в платежках свердловчан

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×