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Серовчанин отделался "условкой" за заражение медработницы ВИЧСегодня в 17:01

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В период их совместной жизни.

Серовский суд вынес приговор 30-летнему местному жителю, который заразил ВИЧ-инфекцией 41-летнюю гражданскую жену. Ему дали два года условно с испытательным сроком три года. Также он должен выплатить 500 тысяч рублей потерпевшей, сообщил "Уралинформбюро" руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Потерпевшая работала в сфере здравоохранения. Она начала жить с подсудимым в 2014 году. Вскоре его привлекли к уголовной ответственности за имущественные преступления.

"В ходе судебного заседания супруга неожиданно для себя узнала, что ее возлюбленный имеет опасное заболевание, о котором не предупреждал. Испугавшись такой новости, женщина решила сдать анализы в серовском филиале "Свердловского областного центра профилактики и борьбы со СПИД". Результат, к сожалению, оказался положительным – у нее диагностировали ВИЧ. Тем не менее, супруга честно 1,5 года ждала своего спутника из мест лишения свободы. После этого еще 1,5 года с ним жила.

В 2016 году любвеобильный рецидивист неожиданно влюбился в другую серовчанку и женился на ней. Это событие для медработницы стало своего рода шоком, она расценила такой поступок как предательство, после чего обратилась в органы внутренних дел с заявлением привлечь теперь уже бывшего суженого к уголовной ответственности за заражение смертельной болезнью и за то, что не предупредил о ее наличии", - рассказал полковник Горелых.

Следует отметить, что злоумышленник заразился ВИЧ в 18 лет. Он знал о наличии болезни, но не лечился и не использовал контрацептивы при половых контактах.

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