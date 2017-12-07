Подозреваемого в убийствах.

В Югре разыскивают подозреваемого в убийствах, причинении тяжкого вреда здоровью и наркоторговле - 44-летнего Захария Незальзева. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе окружного УМВД, мужчина вооружен и особо опасен. У него может быть паспорт на чужое имя.

Рост Незальзева 175-180 сантиметров. Он плотного телосложения. У мужчины овальное лицо, волосы темно-русые, брови дугообразные, глаза светлые, нос прямой, есть борода. Среди особых примет - татуировка на правой руке в виде меча с автоматом в лаврах (около 7 сантиметров), а также шрам от операции на левой стороне шеи.

Может быть одет в темно-зеленый камуфляжный зимний костюм и зимнюю меховую шапку (на ее задней части есть хвост лисы).

Всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении преступника, просят позвонить по телефонам: 8 (34675) 60202, 8 (34675) 60213, 89527009357 или 89519780402.