Они подделывали судебные приказы.

В Екатеринбурге вынесен приговор двум местным жителям. Железнодорожный райсуд признал Сергея Селунского и Антона Кондратьева виновными в подделке документов для получения денег в банках, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

По данным ведомства, Селунский подделывал судебные приказы от имени мировых судей Екатеринбурга о взыскании с юридических лиц задолженности, которой на самом деле у них не было. В частности, речь шла о долгах по зарплате или договорам займа. Данные о компаниях он находил в Интернете.

Подсудимый также заполнял оригиналы бланков исполнительных листов, внося в них ложные данные о взыскании с физических лиц средств по договору займа. Кроме того, были варианты о взыскании денег в счет возмещения материального ущерба в пользу вымышленных лиц, на имя которых были оформлены банковские карты.

"В последующем Селунский направлял в банковские организации поддельные исполнительные листы и судебные приказы вместе с заявлениями о предъявлении исполнительного документа, в которых в качестве получателя денежных средств указывал вымышленное лицо, на чье имя в его распоряжении имелась банковская карта", - говорится в сообщении ведомства.

Антон Кондратьев обзванивал банки для получения информации об исполнении поддельных исполнительных листов. Полученные данные он отдавал подельнику.

Селунского суд приговорил к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы, Кондратьев проведет в колонии общего режима 5 лет.