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Пермяк сел на 18 лет за убийство приятеля ради машиныСегодня в 08:43

  • Текст

Он заплатит штраф.

Суд вынес приговор 32-летнему пермяку, признав его виновным в убийстве и разбое. Он проведет 18 лет в колонии строгого режима, а также заплатит 300 тысяч рублей штрафа, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

Преступление было совершено в июне 2017 года. Подсудимый решил расправиться с 30-летнем приятелем ради машины. Чтобы заманить мужчину в лес, он предложил ему специальное оборудование для производства наркотиков. Там подсудимый зарезал приятеля, похитил его вещи и автомобиль.

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Пермяк зарезал приятеля ради машины

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