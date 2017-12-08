Пермяк сел на 18 лет за убийство приятеля ради машиныСегодня в 08:43
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Он заплатит штраф.
Суд вынес приговор 32-летнему пермяку, признав его виновным в убийстве и разбое. Он проведет 18 лет в колонии строгого режима, а также заплатит 300 тысяч рублей штрафа, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.
Преступление было совершено в июне 2017 года. Подсудимый решил расправиться с 30-летнем приятелем ради машины. Чтобы заманить мужчину в лес, он предложил ему специальное оборудование для производства наркотиков. Там подсудимый зарезал приятеля, похитил его вещи и автомобиль.
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Пермяк зарезал приятеля ради машины
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