Одного до конца жизни.

Курганский облсуд вынес повторный приговор двум братьям из Курганской области, признав их виновными в убийстве приятеля. Один из них до конца жизни останется в колонии особого режима, второй проведет 17 лет в ИК строгого режима. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Преступление было совершено 12 февраля 2016 года в селе Верхнеключевское (Катайский район). Мужчины 49-ти и 59 лет выпивали в компании свердловчанина. Разгорелась ссора на почве ревности. Братья избили собутыльника, а затем задушили его обувным шнурком. Труп они вывезли на мусорную свалку на окраине села.

В мае 2017 года на основании вердикта присяжных Курганский облсуд оправдал мужчин. Прокуратура обжаловала приговор. В августе Верховный суд РФ направил дело на новое рассмотрение.

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