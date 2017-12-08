Ее задержали.

В Очерском районе задержали 41-летнюю местную жительницу, которая проломила череп собутыльнику.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю, инцидент произошел в ночное время в одном из домов поселка Павловский. Безработная женщина выпивала в гостях у 34-летнего знакомого. Разгорелся конфликт, и она ударила его табуретом по голове.

Потерпевшего госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой.