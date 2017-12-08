За последние 2 года.

Ущерб от преступлений коррупционной направленности за последние два года и три квартала текущего года составил свыше 148 миллиардов рублей. Об этом рассказал генеральный прокурор РФ Юрий Чайка в интервью "Коммерсанту".

По его словам, растет и результативность работы по возмещению ущерба. Так, добровольно погашенный ущерб составил более 11 миллиардов рублей. Приняты меры по обеспечению его взыскания на сумму более 78 миллиардов рублей, передает "Уралинформбюро".

Юрий Чайка подчеркнул, что имеющая статистика не всегда отражает реальный масштаб совершаемых преступлений, поскольку коррупционная преступность характеризуется высокой степенью латентности – взяточники покрывают друг друга.

Тем не менее, выявляемость преступлений растет. С 2014-го по 2016 год число зарегистрированных преступлений коррупционной направленности увеличилось на 700 тысяч – с 32,2 до 32,9 тысяч.

Согласно официальным данным, только за последние три года в России осуждено более 45 тысяч коррупционеров, среди которых 4,5 тысяч правоохранителей, свыше 400 депутатов регионального и муниципального уровней, а также почти три тысячи чиновников, большинство из которых - главы муниципалитетов и местных администраций.

За десять лет органами прокуратуры РФ выявлено более трех миллионов нарушений законодательства о противодействии коррупции. Наиболее частые нарушения - это несоблюдение чиновниками антикоррупционных запретов и ограничений. К ним относятся, в частности, непредставление или представление недостоверных сведений о доходах и имуществе, а также несоблюдение требований закона о контроле за расходами.

"Также прокурорами выявляются факты коррупционных нарушений при осуществлении государственных и муниципальных закупок, распоряжении бюджетными средствами и государственным имуществом, предоставлении государственных и муниципальных услуг", - отметил генпрокурор.

Одно из распространенных наказаний для чиновников, уличенных в коррупции, их увольнение. За последние несколько лет в связи с утратой доверия работу потеряли почти полторы тысячи должностных лиц.

"С начала следующего года вступит в силу законодательная новелла — публичный реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия. Опасение попасть в черный список будет дополнительно мотивировать чиновников к соблюдению законов", - подытожил Юрий Чайка.