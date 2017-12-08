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Знакомый дяди дважды изнасиловал девочкуСегодня в 11:01

  • Текст

В гостиничном номере.

В суд передано дело 29-летнего жителя Рудного (Казахстан), обвиняемого в изнасиловании несовершеннолетней.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Костанайского областного суда, утром 4 июня 2017 года мужчина на такси подъехал к дому племянницы своего знакомого в одном из поселков. Он рассказал девочке, что дядя хотел отвезти ее в больницу на обследование и поэтому прислал за ней машину. Девочка знала молодого человека - он часто приходил к ним в гости с дядей, поэтому спокойно села в авто на переднее сиденье.

Злоумышленник увез ребенка в одну из гостиниц Рудного, где снял номер, чтобы якобы подождать одного человека. В комнате мужчина дважды надругался над девочкой, после чего увез ее на вокзал. Пострадавшая на автобусе добралась до дома и рассказала обо всем матери.

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