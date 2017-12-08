Свердловчанина отправили за решетку за нападение с ножом на полицейскихСегодня в 12:56
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На 2 года 6 месяцев.
Суд вынес приговор жителю Новоуральска, который напал с ножом на двух полицейских. Он проведет 2 года 6 месяцев в ИК строгого режима, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.
Инцидент произошел поздним вечером 1 мая 2017 года. Пьяный подсудимый был на улице, несмотря на судебный запрет (он должен был находиться дома с 22.00 до 06.00). Его заметили двое участковых, которые проверяли соблюдение гражданами административных ограничений.
Полицейские хотели доставить мужчину в отдел полиции, однако тот выхватил из кармана нож и порезал кисть одного из стражей порядка.
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