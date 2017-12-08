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Челябинский суд смягчил приговор бизнесмену за надругательство над ребенкомСегодня в 13:38

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С 12 лет колонии до 8.

Челябинский областной суд изменил наказание Александру Афонину по обвинению в надругательстве над 7-летней девочкой. Ранее его приговорили к 12 годам колонии строгого режима. По решению облсуда, срок заключения составит 8 лет, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе инстанции. Приговор обжаловал сам обвиняемый, отрицающий свою вину. Адвокаты просили полностью оправдать мужчину.

Директора одного из челябинских заводов Александра Афонина признали виновным в совершении действий сексуального характера в отношении воспитанницы школы танцев. Инцидент произошел в декабре 2015 года во время концерта в Театре драмы в Челябинске. Знакомые подсудимого неоднократно высказывали сомнения в достоверности обвинения. По их мнению, его оклеветали, чтобы захватить власть на заводе.

Ранее по теме:
Директор завода надругался над 7-летней челябинкой в театре

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