И суда.

Из-за "потонувших" в курином помете жилых домов в селе Аятское (Невьянский ГО) возбуждено уголовное дело. По версии следствия, загрязнение повлекло причинение вреда окружающей среде, рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

В ходе проверки сотрудники надзорного ведомства выяснили, что земли вблизи жилых домов, на которых предприятие складировало куриный помет, сильно загрязнены бактериями группы кишечной палочки: зафиксировано превышение нормы в 10 раз. По оценкам специалистов, в результате нарушения правил обращения с отходами птицеводства причиненный ущерб почве составил свыше 1,6 миллиона рублей.

Эту сумму прокуратура взыскивает с организации через суд. Этим же иском на предприятие ложится обязанность по вывозу отходов, а также приостановке их складирования.

Гендиректор ЗАО "Аятское" Ирина Дубовкина и ее предприятие пока попали только под административное дело за несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства.

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