Грабители задержаны.

Трое жителей Горного Щита отняли заказ у курьера ресторана японской кухни. Их задержали. Возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж".

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу, инцидент произошел днем 4 декабря на улице Колхозной. Курьер привез пьяной компании роллы, однако мужчины отказались платить. Один из них вышел с топором. Решив не связываться, доставщик отдал заказ и ретировался.

Он позвонил в полицию и остался ждать за воротами. Спустя 15 минут к месту прибыли участковые. За это время троица успела съесть роллы. Ущерб превысил тысячу рублей.

В настоящее время мужчины находятся под подпиской о невыезде. Им грозит до 7 лет лишения свободы.