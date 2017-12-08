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Японец зарубил катаной главную жрицу храмаСегодня в 17:10

  • Текст

И свел счеты с жизнью.

В Токио главную жрицу храма Томиока Хатиман-гу зарубили катаной (японский самурайский меч - прим.ред.). Об этом пишут федеральные СМИ.

Убийство произошло вечером 7 декабря рядом с храмом. По предварительным данным, 56-летний мужчина расправился с женщиной, когда она подъехала на машине. Его 30-летняя супруга в это же время напала на водителя, который привез настоятельницу. После этого нападавший зарубил спутницу и покончил с собой.

Водителя доставили в больницу. Его раны не представляют угрозы для жизни.

Причиной расправы стала давняя семейная ссора, передает "Уралинформбюро".

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