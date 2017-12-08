Погибли двое сыновей.

Ленинский районный суд Екатеринбурга признал виновной в убийстве двух детей и покушении на убийство третьего жительницу Асбеста. Женщина получила 18 лет и 6 месяцев колонии общего режима. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Женщина попала под подозрение в 2015 году, когда не захотела оставить на лечение своего больного ребенка. Выяснилось, что мать систематически давала сыну препарат, содержащий компоненты крысиного яда. Дозировка 30-кратно превышала стандартную дозу для ребенка. Было возбуждено уголовное дело по статье "Причинение по неосторожности тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнего".

Ранее при похожих обстоятельствах у женщины скончались еще двое несовершеннолетних детей. В апреле 2006 года - 8-месячный сын, в апреле 2015-го - мальчик 2,5 лет. Было возбуждено еще одно дело по факту их убийства. В ходе следствия их тела эксгумировали. У них также нашлись следы крысиного яда.

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