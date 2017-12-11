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Пермяк надругался над семиклассницей в Санкт-ПетербургеСегодня в 09:29

  • Текст

В съемной квартире.

25-летнего пермяка задержали в Санкт-Петербурге по подозрению в надругательстве над 13-летней девочкой. В полицию обратился отец 7-классницы, пишет "Фонтанка".

Преступление было совершено 9 декабря 2017 года. По словам мужчины, его знакомый приставал к школьнице около 5.00 утра в съемной квартире. Другие подробности не сообщаются.

Известно, что задержанный нигде не работает, передает "Уралинформбюро".

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