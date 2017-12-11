Трупы нашли на Транспортной.

В Ноябрьске нашли два трупа с колото-резаными ранениями. Возбуждено уголовное дело о двойном убийстве, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО.

Тела мужчины и женщины обнаружили 9 декабря 2017 года в доме №2 на улице Транспортной. С ними расправились в квартире. Преступника ищут.