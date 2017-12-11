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Пермяк перерезал горло братуСегодня в 11:11

  • Текст

Во время пьянки.

В ночь на 10 декабря в Краснокамске 28-летний местный житель перерезал горло старшему брату. Потерпевшего госпитализировали. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю, братья выпивали, и между ними разгорелась ссора. В пылу ярости младший схватился за нож. В настоящее время он задержан.

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