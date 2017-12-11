Случайных знакомых.

В Челябинский облсуд направлено уголовное дело в отношении 35-летнего жителя столицы Южного Урала, обвиняемого в двойном убийстве и поджоге.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе региональной прокуратуры, первое убийство было совершено в апреле 2016 года в квартире дома на улице Новороссийской. Обвиняемый выпивал со случайным знакомым. Мужчины повздорили, и один из них расправился с собутыльником.

Второе убийство произошло в январе 2017 года. Злоумышленник познакомился около магазина с челябинцем. Тот пригласил нового знакомого в гости на улицу Бугурусланскую. Во время застолья вспыхнул конфликт, и гость зарезал мужчину. Чтобы замести следы, он поджег квартиру и скрылся.