У знакомой и бизнесмена.

11 декабря Ленинский райсуд Екатеринбурга вынес приговор 32-летнему местному жителю, признав его виновным в разбое, краже, вымогательстве и хищении огнестрельного оружия. Он проведет 8 лет 6 месяцев в колонии строгого режима, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-группе городского УМВД.

В феврале 2016 года подсудимый пришел к 45-летней знакомой. Дверь открыл сын женщины. Мальчик думал, что гость пройдет к матери, и ушел в свою комнату. Однако мужчина, знавший, где хранятся деньги, забрал 860 тысяч рублей и скрылся.

В октябре того же года подсудимый избил эту знакомую в ее же машине. Угрожая ножом, он забрал 101 тысячу рублей, а потерпевшая убежала. Злоумышленник попытался уехать на ее авто, однако охранная система заблокировала двигатель. Тогда мужчина похитил видеорегистратор и травматический пистолет.

Также подсудимый вымогал у 37-летнего предпринимателя 1 миллион рублей в счет якобы имеющегося у коммерсанта долга перед их общим знакомым. Он угрожал бизнесмену расправой с его семьей и поджогом их имущества. В конечном счете потерпевший отдал ему свой автомобиль стоимостью 2 миллиона рублей.

Злоумышленника задержали после того, как потерпевшие написали на него заявления.