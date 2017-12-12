Его подельнику дали 1,5 года.

Березовский горсуд вынес приговор работнику шиномастерской, признав его виновным в избиении пенсионера до смерти. Он проведет 10 лет в колонии строгого режима, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Также вердикт огласили его знакомому дальнобойщику, который помог скрыть следы преступления. Мужчину отправили в ИК общего режима на 1,5 года.

В конце июня 2016 года 27-летней уроженец Пензы на своей фуре обратился к работнику шиномонтажной мастерской в Березовском, чтобы тот починил колесо большегруза. После ремонта мужчины решили выпить. К ним присоединились местные молодые люди.

Спустя некоторое время дальнобойщик заметил, что из его фуры пропали деньги (незначительная сумма). Он вместе с работником шиномастерской отправился искать похитителей, вооружившись битой и монтировкой.

По пути они познакомились с пенсионером. Пожилой мужчина надеялся, что его угостят выпивкой, и пригласил новых знакомых к себе домой. Однако узнав, что у гостей ничего нет, он стал их выгонять. Разгорелся конфликт, и работник шиномастерской избил пенсионера. Последний скончался на месте. Злоумышленники подожгли его квартиру и сам труп, надеясь скрыть следы преступления.