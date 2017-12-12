Екатеринбургский хакер признался во взломе сайта Демократической партии США11 декабря в 18:26
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И ряда военных предприятий.
Екатеринбургский хакер Константин Козловский заявил о своей причастности к взлому сервера национального комитета Демократической партии США. На его странице в Facebook выложен протокол заседания суда от 15 августа 2017 года, передает "Уралинформбюро".
"Я выполнял разные задания под руководством сотрудников ФСБ, в частности, "взлом" Национального комитета Демократической партии США и электронной переписки Хилари Клинтон, а также "взламывал" очень серьезные военные предприятия США и прочие организации. Полгода все западные СМИ говорят про группу Lurk. Однако я хочу сказать, если я в чем и виноват, только в том, что работал на государство", - заявил Козловский.
Однако ряд экспертов нашли нестыковки в рассказе Козловского, пишет The Bell. Кроме того, ранее о своей причастности к взломам серверов комитета Демократической партии США объявил человек под ником Gucifer 2.0, напоминает издание.
Создатели компьютерного вируса Lurk, похитившего со счетов банков и компаний свыше 1,2 миллиарда рублей, были задержаны в 2016 году. На скамье подсудимых десятки человек. Большая часть - из Свердловской области, в том числе предполагаемые лидеры Константин Козловский, Александр Еремин и Игорь Попов.
Регулярно модернизирующийся троянец внедрялся в компьютеры корпоративных сетей. Его мишенью были машины, имевшие доступ к системам дистанционного банковского обслуживания. Затем программа осуществляла перевод денег организации-жертвы на счета компаний, аффилированных с членами ОПС. Подцепить вирус можно было на ведущих бухгалтерских ресурсах и сайтах профильных экономических СМИ.
Среди пострадавших значатся московские "Гарант-инвест" и Металлинвестбанк, а также якутский банк "Таата" и международный аэропорт Кольцово (Екатеринбург).
Выйти на хакерскую группировку не удавалось в течение 5 лет, так как Lurk самоуничтожался бесследно. В ходе масштабной операции в мае 2016 года в 15 регионах России сотрудниками МВД и ФСБ были задержаны несколько десятков человек.
Уголовное дело рассматривается в Москве.
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