Деньги брали за чужую услугу.

В Сосновском районе управляющая компания "Стройгарант" с мая 2015 года по октябрь 2016 незаконно получала деньги с жителей села Долгодеревенское за вывоз мусора.

Выяснилось, что администрация населенного пункта ранее заплатила более одного миллиона рублей другой компании за вывоз мусора. "Стройганат" же эту услугу не оказывала, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере".