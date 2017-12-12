Его задержали.

В Нижневартовске задержали 23-летнего местного жителя, который едва не зарезал двух посетителей караоке-бара SoloWay на улице Нефтяников.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе управления Росгвардии по ХМАО-Югра, инцидент произошел ранним утром 11 декабря 2017 года. В заведении сработала тревожная кнопка. Автопатруль получил ориентировку на подозреваемого, который скрылся с места происшествия.

Злоумышленника обнаружили в одном из домов на 7 этаже. Его руки были в крови. Этажом ниже находился один из потерпевших.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении двух или более лиц".