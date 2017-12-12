Он сел на 12 лет.

Борзинский гарнизонный военный суд (Забайкальский край) вынес приговор рядовому Солбону Габанову. Он признан виновным в избиении до смерти сослуживца - срочника из Курганской области Вячеслава Мошнова и проведет 12 лет в колонии строгого режима, сообщили "Уралинформбюро" в суде.

Инцидент произошел в марте 2017 года. Габанов и Мошнов повздорили, и бурят несколько раз ударил курганца в грудь и пах. Потерпевший скончался из-за разрыва половых органов.

В отношении Габанова было возбуждено уголовное дело по двум статьям - "Нарушение уставных отношений, повлекшее тяжкие последствия" и "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть".