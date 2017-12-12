Трехлетнюю.

Бывший южноуральский вице-губернатор Николай Сандаков, обвиняемый в мошенничестве и получении взятки, опубликовал обращение к прокурору Челябинской области Александру Кондратьеву. В нем он утверждает, что собрал достаточно доказательств своей невиновности, а также просит найти законные способы прекратить "трехлетнюю травлю".

"Считаю своим долгом довести до Вас объективную информацию о доказательной базе моего обвинения, так как из Вашего публичного суждения очевидно, что Вы не владеете информацией, либо владеете информацией искаженной. Вариант о преднамеренном введении Вами общественности в заблуждении я пока не рассматриваю. Форма публичного обращения посредством социальных сетей связана с тем, что ранее, неоднократные мои письма и заявления в Ваш адрес, либо проигнорированы, либо "спущены" подчиненным, которые ограничились отписками. В личном приеме мне, по непонятным причинам, отказано. При повторном обращении – даже не записали", - пишет Сандаков на своей странице в Facebook (здесь и далее орфография и пунктуация сохранены - прим.ред.).

Бывший вице-губернатор настаивает на том, что утвержденное Контдратьевым обвинение было незаконным, так как основано на сфабрикованных материалах. Также Сандаков заявил, что ему известно о давлении, которое оказывали на прокурора и его подчиненных, передает "Уралинформбюро".

Среди доказательств своей невиновности экс-чиновник называет множество противоречий в показаниях бывшего сити-менеджера Озерска Евгения Тарасова, а также показания Игоря Калугина (директор ЧОП "Питон"), в которых он признал, что со стороны Сандакова не было покровительства.

"Я утверждаю, что бывший руководитель 4СУ ГСУ СК РФ Р.Ибиев, бывший начальник УФСБ РФ по Челябинской области И.Ахримеев и действующий руководитель СУ СК РФ по Челябинской области Д.Чернятьев, с использованием связей в прокуратуре, судебных органах, экспертных организациях и ФСИН РФ, организовали мое незаконное уголовное преследование. Возможно имеет место хорошо организованное и устойчивое преступное сообщество, оценку деятельности которому, я убежден, рано или поздно будет дана объективным расследованием", - заявил Сандаков.

Далее бывший вице-губернатор говорит о том, что с марта 2015 года его семью и друзей запугивают.

"Но правда на моей стороне. И пусть, в этой сильно не равной борьбе, у меня есть только поддержка семьи, друзей, нескольких порядочных и честных людей, профессиональных юристов, журналистов и экспертов, я буду продолжать бороться и доказывать свою невиновность. Искренне надеюсь, что Вас ввели в заблуждение, что рано или поздно Вы разберетесь и найдете законный способ остановить эту трехлетнюю травлю", - подытожил Сандаков.

По данным следствия, в 2013-2014 году Сандаков обеспечил ЧОП госконтрактом на охрану тогдашнего губернатора Михаила Юревича стоимостью 1,3 миллиона рублей. Этот факт всплыл в рамках расследования другого дела - о получении 1,5 миллионов рублей от бывшего сити-менеджера Озерска Евгения Тарасова за его политическое продвижение.

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