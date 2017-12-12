Сандаков просит прокурора области прекратить травлюСегодня в 11:34
- Текст
Трехлетнюю.
Бывший южноуральский вице-губернатор Николай Сандаков, обвиняемый в мошенничестве и получении взятки, опубликовал обращение к прокурору Челябинской области Александру Кондратьеву. В нем он утверждает, что собрал достаточно доказательств своей невиновности, а также просит найти законные способы прекратить "трехлетнюю травлю".
"Считаю своим долгом довести до Вас объективную информацию о доказательной базе моего обвинения, так как из Вашего публичного суждения очевидно, что Вы не владеете информацией, либо владеете информацией искаженной. Вариант о преднамеренном введении Вами общественности в заблуждении я пока не рассматриваю. Форма публичного обращения посредством социальных сетей связана с тем, что ранее, неоднократные мои письма и заявления в Ваш адрес, либо проигнорированы, либо "спущены" подчиненным, которые ограничились отписками. В личном приеме мне, по непонятным причинам, отказано. При повторном обращении – даже не записали", - пишет Сандаков на своей странице в Facebook (здесь и далее орфография и пунктуация сохранены - прим.ред.).
Бывший вице-губернатор настаивает на том, что утвержденное Контдратьевым обвинение было незаконным, так как основано на сфабрикованных материалах. Также Сандаков заявил, что ему известно о давлении, которое оказывали на прокурора и его подчиненных, передает "Уралинформбюро".
Среди доказательств своей невиновности экс-чиновник называет множество противоречий в показаниях бывшего сити-менеджера Озерска Евгения Тарасова, а также показания Игоря Калугина (директор ЧОП "Питон"), в которых он признал, что со стороны Сандакова не было покровительства.
"Я утверждаю, что бывший руководитель 4СУ ГСУ СК РФ Р.Ибиев, бывший начальник УФСБ РФ по Челябинской области И.Ахримеев и действующий руководитель СУ СК РФ по Челябинской области Д.Чернятьев, с использованием связей в прокуратуре, судебных органах, экспертных организациях и ФСИН РФ, организовали мое незаконное уголовное преследование. Возможно имеет место хорошо организованное и устойчивое преступное сообщество, оценку деятельности которому, я убежден, рано или поздно будет дана объективным расследованием", - заявил Сандаков.
Далее бывший вице-губернатор говорит о том, что с марта 2015 года его семью и друзей запугивают.
"Но правда на моей стороне. И пусть, в этой сильно не равной борьбе, у меня есть только поддержка семьи, друзей, нескольких порядочных и честных людей, профессиональных юристов, журналистов и экспертов, я буду продолжать бороться и доказывать свою невиновность. Искренне надеюсь, что Вас ввели в заблуждение, что рано или поздно Вы разберетесь и найдете законный способ остановить эту трехлетнюю травлю", - подытожил Сандаков.
По данным следствия, в 2013-2014 году Сандаков обеспечил ЧОП госконтрактом на охрану тогдашнего губернатора Михаила Юревича стоимостью 1,3 миллиона рублей. Этот факт всплыл в рамках расследования другого дела - о получении 1,5 миллионов рублей от бывшего сити-менеджера Озерска Евгения Тарасова за его политическое продвижение.
Ранее по теме:
Суд слил уголовные дела Сандакова
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 17:15
Глава ФСБ признал теракт в Югре
Официально.Сегодня в 16:58
Сергей Светлаков отмечает 40-летие
Народные приметы "Ивану Дулину" нипочем.Сегодня в 16:52
Южный Урал научился жить по средствам
Другим в пример.Сегодня в 16:34
В уральской столице депутаты наградили бюджетников
За хорошую работу.Сегодня в 16:33
Иранку подожгли на собственных именинах
Случайно.Сегодня в 16:23
В Среднеуральске запретили ездить автобусам
Временно.Сегодня в 16:13
На шахтах Казахстана началась массовая забастовка
Горняки хотят денег за опасную работу.Сегодня в 16:07
Смертники ИГИЛ планировали сорвать президентские выборы в России
И устроить теракт в Новый год.Сегодня в 15:50
Свердловская прокуратура оштрафовала дорожников за отравление
Воздуха в черте города.Сегодня в 15:46
В Москве работодатель изнасиловал горничную
Вместо оплаты.Сегодня в 15:39
"Почта России" заставила "побегать" передвигающегося на коляске уральца
За посылкой.Сегодня в 15:36
Собчак в Екатеринбурге пообещали отодрать еще не раз
Надпись с двери штаба.Сегодня в 15:24
"Транснефть - Сибирь" помогает воспитывать патриотов
Поддерживая социальные благотворительные проекты.Сегодня в 15:20
ОКР поддержал российских олимпийцев в желании поехать на Игры-2018
Единогласно.Сегодня в 15:18
Спасатели Кыргызстана подняли из пруда авто с 4 трупами (ФОТО,18+)
Личности погибших устанавливаются.
Главные новости
- Сегодня в 17:15Глава ФСБ признал теракт в Югре
- Сегодня в 15:20ОКР поддержал российских олимпийцев в желании поехать на Игры-2018
- Сегодня в 14:04В пресс-службе ЦВО назвали причину массового отравления челябинских курсантов
- Сегодня в 12:26Референдум о переименовании Свердловской области отменен
- Сегодня в 11:34Сандаков просит прокурора области прекратить травлю
Аналитика
Южный Урал научился жить по средствам
Другим в пример.
Стратегия 2017 года: газ — в Миасс, воду — в Фершампенуаз
1,2 миллиарда рублей — в челябинские дворы.
Пиррова победа "медного проекта"
Застройки "Екатеринбург-Сити".