Решается вопрос об аресте.

Депутата гордумы Челябинска, учредителя ООО "Речелстрой" Андрея Пязока задержали по подозрению в мошенничестве. Сегодня ему предъявили обвинение.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области, в 2015-2016 годах обвиняемый похитил средства дольщиков нескольких домов строящегося микрорайона Lake City. Потерпевшими по делу проходят более 700 человек. Сумма ущерба не называется.

Сейчас решается вопрос о мере пресечения для Пязока.