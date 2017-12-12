×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Свердловчанин зарезал приятеля перочинным ножомСегодня в 13:52

  • Текст

А труп сбросил в реку.

Следователи предъявили обвинение в убийстве 22-летнему жителю Богдановичского района.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, преступление было совершено 25 октября 2017 года. Обвиняемый выпивал с 21-летним приятелем. Разгорелась ссора, и обвиняемый зарезал собутыльника перочинным ножом. Труп он сбросил в реку Кунара. Тело погибшего выловили рыбаки на следующий день.

В настоящее время обвиняемый находится под арестом. Расследование дела продолжается.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Южный Урал научился жить по средствам

Южный Урал научился жить по средствам

Другим в пример.

Стратегия 2017 года: газ — в Миасс, воду — в Фершампенуаз

Стратегия 2017 года: газ — в Миасс, воду — в Фершампенуаз

1,2 миллиарда рублей — в челябинские дворы.

Пиррова победа "медного проекта"

Пиррова победа "медного проекта"

Застройки "Екатеринбург-Сити".

Интервью

Инфографика

Цветные контейнеры для мусора "пропишут" в платежках свердловчан

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×