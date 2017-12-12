А труп сбросил в реку.

Следователи предъявили обвинение в убийстве 22-летнему жителю Богдановичского района.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, преступление было совершено 25 октября 2017 года. Обвиняемый выпивал с 21-летним приятелем. Разгорелась ссора, и обвиняемый зарезал собутыльника перочинным ножом. Труп он сбросил в реку Кунара. Тело погибшего выловили рыбаки на следующий день.

В настоящее время обвиняемый находится под арестом. Расследование дела продолжается.