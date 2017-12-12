Убийцу-рецидивиста из Нижнего Тагила осудят за побегСегодня в 14:14
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И проникновение в чужое жилище.
В Артинский районный суд поступило уголовное дело в отношении 32-летнего уроженца Нижнего Тагила Ивана Кононова, который 24 сентября 2017 года сбежал из-под конвоя и проник в чужой дом.
Побег из изолятора временного содержания ему удалось совершить во время конвоировании к спецавтомобилю, когда его пытались доставить в Следственный изолятор №1. "Оттолкнув конвойного, Кононов забрался на верхнюю решетку прогулочного двора. Затем он отогнул защитное ограждение в виде колючей проволоки, натянутой вдоль периметра, спрыгнул на улицу, за пределы огороженной части отдела полиции и скрылся в неизвестном направлении", - рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Полицейские нашли преступника в жилом доме, куда он проник, напугав хозяйку.
Кононов находился под стражей по обвинению в разбойном нападении и покушении на грабеж. Ранее он уже был неоднократно судим за убийство и причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего. Сейчас его будут судить по двум статьям: "побег из-под стражи, совершенный лицом, находящимся в предварительном заключении" и "незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица".
Стоит отметить, что за побег рецидивиста уже понесли наказание стражи порядка, один из которых уволен, пятеро привлечены к дисциплинарной ответственности, начальник отдела полиции получил предупреждение о неполном служебном соответствии, а его заместитель понижен в должности.
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