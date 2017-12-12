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Собственник "ВИМ-авиа" попал под "уголовку"Сегодня в 14:48

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Его объявили в международный розыск.

Следователи возбудили уголовные дела в отношении собственника авиакомпании "ВИМ-авиа" Рашида Мурсекаева, бывшего гендиректора Александра Кочнева, его бывшего первого заместителя и финансового директора Алевтины Калашниковой, а также главного бухгалтера Екатерины Пантелеевой. Их подозревают в злоупотреблении полномочиями. Дела соединены в одно производство, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СКР.

По данным следствия, в 2015-2017 годах фигуранты дела приобрели у подконтрольных Мурсекаеву компаний авиационное топливо по завышенной стоимости.

Также следователи установили, что фактически "ВИМ-авиа" представляла собой мошенническую схему в виде пирамиды. Руководители авиакомпании тщательно скрывали убытки, указывая в документах ложные сведения о прибыли. Это позволяло получать кредиты в банках и избегать ограничений со стороны Росавиации.

Зная о бедственном положении компании, Мурсекаев и его супруга с мая 2015 по сентябрь 2017 года получили более 162 миллионов рублей в виде зарплаты и дивидендов. При этом убытки компании к сентябрю 2017 года составили более 2,5 миллиарда рублей.

Компаниям-контрагентам был причинен имущественный ущерб на сумму более 782 миллионов рублей. В настоящее время четыре компании признаны потерпевшими по делу.

Мурсекаев и Калашникова скрылись за границу. Они объявлены в международный розыск. Следователи ходатайствуют об их заочном аресте.

Следует напомнить, что "ВИМ-авиа" прекратила работу в сентябре 2017 года. Компанию заподозрили в преднамеренном банкротстве, возбуждено уголовное дело. Этому предшествовали массовые задержки рейсов. За случившуюся ситуацию был наказан глава Минтранса РФ Максим Соколов. Президент РФ Владимир Путин выдал ему предупреждение о неполном служебном соответствии.

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