Вместо оплаты.

В Москве 25-летний житель Кыргызстана жестоко изнасиловал соотечественницу, которая убиралась в его квартире. Девушка написала заявление в полицию, пишут федеральные СМИ.

Потерпевшая искала подработку в интернете и откликнулась на вакансию горничной. Потенциальный работодатель дал девушке адрес и указания по уборке. После того, как она прибрала в помещении, мужчина набросился на нее.

В настоящее время подозреваемый задержан. Проводится проверка, передает "Уралинформбюро".