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Смертники ИГИЛ планировали сорвать президентские выборы в РоссииСегодня в 16:07

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И устроить теракт в Новый год.

ФСБ пресекла деятельность запрещенной в России террористической организации "Исламское государство", которая планировала провести атаки в Москве во время новогодних каникул и президентских выборов.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ФСБ России, преступники выжидали в квартире в Одинцовском районе. Там они организовали лабораторию для создания самодельной взрывчатки.

В ходе спецоперации были задержаны три члена преступной группы (все выходцы из Средней Азии). У них изъяли два взрывных устройства, два автомата Калашникова, два магазина с патронами калибра 5.45 (60 штук), две гранаты с запалами, а также 2,5 кило перекурсоров, предназначенных для изготовления взрывчатки.

Установлена причастность задержанных к финансированию терроризма, вербовке новых рекрутов и приготовлению к теракту. Уголовное дело возбуждено по трем статьям. Подозреваемые арестованы.

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