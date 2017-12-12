В Подмосковье ревнивец отрубил молодой супруге рукиСегодня в 17:33
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Заподозрив в измене.
В подмосковном Серпухове мужчина отрубил кисти рук 26-летней супруге, заподозрив ее в измене. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".
По данным федеральных СМИ, ревнивец вывез жену в лес. Сначала он пытал ее, ломая пальцы, а затем отрубил кисти. Затем он сам отвез женщину в больницу. Ей провели сложную операцию. Врачи пришили левую кисть.
Безмерно горжусь своими докторами. Произошёл дикий случай- молодой женщине топором отрубили обе руки! Я никак не могу выставить исходные фото- там просто кровавое месиво, даже мне смотреть- надо напрячься и собраться сначала. Сделали невероятное- пришили, несмотря на то, что исходно это не представлялись возможным! Вот что пишет доктор-микрохирург 71 Московской больницы имени МЕ Жадкевича: «Днем позвонили и Серпуховской больницы и просили проконсультировать пациентку, поступившую к ним. Травма топором. Диагноз - ампутация ПРАВОЙ и ЛЕВОЙ кисти. Ампутат левой кисти не доставлен и сразу сформировали культю конечности на уровне кистевого сустава. Доктора звонили, чтобы посоветоваться что делать с ПРАВОЙ кистью. Сделать там было ничего не возможно. И доктора сформировали вторую культю (теперь справа). Но мы настоятельно рекомендовали ВСЕ-таки найти ампутированную левую кисть. Сотрудники полиции поехали и нашли левую кисть. И вот к 17 часам на реанимобиле пациентка доставлена к нам, с уже сформированными культями обеих рук. И ампутатом левой кисти с множеством дополнительных повреждений на нем. Сначала даже мы растерялись. Но решили попытаться.Начали в 18.50, закончили в 3.50 Вот что у нас получилось (на фото) Будем надеяться, что не напрасно столько людей участвовали в судьбе этой 26-летней девочки Маргариты и руки приживутся. Но случай даже нас поверг в шок. Нормальный человек не может такого сделать другому.»
Подозреваемый задержан.
Супруги воспитывают двух сыновей-погодок. В настоящее время мальчики находятся у бабушки, передает "Уралинформбюро".
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