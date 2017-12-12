Заподозрив в измене.

В подмосковном Серпухове мужчина отрубил кисти рук 26-летней супруге, заподозрив ее в измене. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

По данным федеральных СМИ, ревнивец вывез жену в лес. Сначала он пытал ее, ломая пальцы, а затем отрубил кисти. Затем он сам отвез женщину в больницу. Ей провели сложную операцию. Врачи пришили левую кисть.

Подозреваемый задержан.

Супруги воспитывают двух сыновей-погодок. В настоящее время мальчики находятся у бабушки, передает "Уралинформбюро".