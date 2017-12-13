Бездомный сварил заживо двух приятелей из-за металлоломаСегодня в 08:40
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А поначалу хотел отравить.
Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ оставила без изменения приговор Забайкальского краевого суда в отношении 28-летнего бомжа из Читы. Он признан виновным в совершении двойного убийства, рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе региональной прокуратуры.
Преступление было совершено еще в 2008 году. Мужчина, промышлявший случайными заработками, нашел на территории бывшей стоматологической поликлиники большое количество металлолома. О намерении его сдать он рассказал двум приятелям – бездомным, проживавшим неподалеку в люке теплоузла. Те запретили ему собирать металлом на "их территории".
Чтобы избавиться от конкурентов, мужчина приобрел некачественный алкоголь. Им он угостил соперников, надеясь, что те умрут. Но они попросту уснули.
Тогда обвиняемый затащил спящих на дно люка теплоузла и открыл кран горячей воды. Убедившись, что тела накрыло кипятком, он закрыл крышку люка. Мужчины погибли, захлебнувшись водой, и от ожогов тела кипятком.
Трупы "обнаружил" сам убийца – на следующий день он с другим приятелем, собирая тот самый металлолом, якобы случайно открыл крышку люка.
О причастности читинца к гибели бездомных стало известно лишь в 2016 году – отбывая наказание за другое преступление, он признался в содеянном.
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