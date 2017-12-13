В Сирию.

В Кыргызстане задержан гражданин КНР, с 2016 года вербовавший людей для участия в вооруженном конфликте в сирийско-иракской зоне.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе МВД РК, только за три последних месяца мужчина пять раз летал из Бишкека в Стамбул по поддельному паспорту гражданина Кыргызстана.

Задержанный помещен в СИЗО. Совместно с органами национальной безопасности проводится проверка его причастности к деятельности террористических организаций.

По факту использования липовых документов возбуждено уголовное дело по статье "Подделка, изготовление, сбыт или использование поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков".