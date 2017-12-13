Это местный житель.

В Ноябрьске задержали подозреваемого в двойном убийстве на улице Транспортной.

"Это местный житель. Ранее он был неоднократно судим. Мужчине предъявлено обвинение, он заключен под стражу", - сообщил "Уралинформбюро" замруководителя СО по Ноябрьску окружного СУ СКР Федор Демин.

Трупы мужчины и женщины с колото-резаными ранениям обнаружили 9 декабря 2017 года в доме №3 на улице Транспортной. Мотивы жестокой расправы пока не сообщаются.

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