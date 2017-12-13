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Нетрезвый свердловчанин попал под комбайнСегодня в 13:40

  • Текст

Машинист предстанет перед судом.

На Среднем Урале в суд передано дело комбайнера из Ачитского района. 47-летний мужчина обвиняется в причинении смерти по неосторожности.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального СУ СКР, днем 15 июля 2017 года машинист кормоуборочного комбайна, начав работу, не подал звуковой сигнал и не убедился в безопасности передвижения техники по полю. В результате комбайн наехал на находившегося поблизости нетрезвого мужчину. От полученных травм пострадавший через несколько дней скончался в больнице.

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