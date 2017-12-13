И скрылся на машине убитой.

В Тюмени задержали подозреваемого в двойном убийстве. Им оказался 41-летний местный житель.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области, в ночь на 9 декабря 2017 года пьяный мужчина поругался с женой. В пылу ярости он нанес супруге множественные ножевые ранения. Женщина скончалась на месте.

Свидетелем расправы стала 18-летняя девушка - подруга дочери убитой. Испугавшись, что она может рассказать о случившемся полицейским, мужчина зарезал и ее.

С места происшествия злоумышенник скрылся на машине девушки. Он направился в сторону Курганской области, но по дороге был задержан.

В настоящее время тюменцу предъявлено обвинение. Он арестован.