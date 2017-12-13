Основатель екатеринбургского клуба "Храбр" признался в мошенничествеСегодня в 15:53
- Текст
Его сообщник отрицает вину.
13 декабря в Железнодорожном райсуде Екатеринбурга стартовал процесс по делу основателя клуба единоборств "Храбр" Никиты Мальцева и бывшего оперативника екатеринбургского ОБЭП Сергея Кондрашина. Мальцев признал вину в полном объеме (его обвиняют в покушении на мошенничество), передает "Уралинформбюро". Кондрашин, напротив, отрицает свою причастность к преступлениям (ему вменяют злоупотребление полномочиями и покушение на получение взятки).
По версии следствия, в декабре 2016 года Кондрашин нагрянул с проверкой к одному из бизнесменов, торговавшего обувью и верхней одеждой. У коммерсанта отняли часть имущества, а за возврат экс-полицейский требовал 100 тысяч рублей. Предприниматель отказался давать взятку.
Спустя месяц подсудимые потребовали у другого бизнесмена 1,2 миллиона рублей за возврат игорного оборудования. Он написал заявление в полицию.
Мальцева и Кондрашина задержали 12 января 2017 года при получении 700 тысяч рублей.
Ранее по теме:
Суд над основателем екатеринбургского клуба "Храбр" перенесли на месяц
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 18:07
Коммунальщики Среднего Урала встретят Новый год на дежурстве
Вместе с энергетиками.Сегодня в 18:01
Египетская певица села на 2 года из-за банана
Развратно съеденного.Сегодня в 17:58
"Чернобыльским" рейсом "Победы" заинтересовались в прокуратуре
Транспортной.Сегодня в 17:50
Тысячу сносим, восемьсот в уме
Челябинские бараки идут под снос.Сегодня в 17:46
Челябинский депутат встретит Новый год в СИЗО
Его арестовали на 2 месяца.Сегодня в 17:45
Полиция раскошелится на миллионы детективам без погон
Ради поимки преступников.Сегодня в 17:39
Дума приняла законопроект о выплатах за первенцев
В первом чтении.Сегодня в 17:37
Депутатский запрос про "город Бундестаг" насмешил соцсети
И расстроил парламентария.Сегодня в 17:17
Сына свердловского чиновника отправили за решетку за наркоторговлю
На 4,5 года.Сегодня в 17:11
Горобраз назвал "объединенные" школы Екатеринбурга
Из них можно будет выбирать.Сегодня в 17:05
Собчак поможет Юлии Савиновских
Чем сможет.Сегодня в 16:51
Менеджеров "Газпрома" в Сургуте пересадили на УАЗы
Элитные иномарки распродают со скидками.Сегодня в 16:29
"Уральские авиалинии" зачастили в Тель-Авив
Из Екатеринбурга.Сегодня в 16:27
Немцы подумывают стать партнером ИННОПРОМ-2019
Заявил генконсул Штефан Кайль.Сегодня в 16:21
Златоуст лишился двух старейших зданий города
Их снесли как "аварийные".
Главные новости
- Сегодня в 17:11Горобраз назвал "объединенные" школы Екатеринбурга
- Сегодня в 15:18Свердловские храмы возьмут под охрану тысячи полицейских
- Сегодня в 14:39В Алапаевском районе убили тысячу коров
- Сегодня в 13:51Адвокат солдата-самоубийцы раскрыла подробности резонансного дела
- Сегодня в 13:12Все уральцы получили дозу облучения от рутения-106
Аналитика
Тысячу сносим, восемьсот в уме
Челябинские бараки идут под снос.
Зачет по доступности
Сдают власти Южного Урала.
Нижнетагильский меткомбинат объявил войну CO2
И сэкономил на коксе.