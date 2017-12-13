Его сообщник отрицает вину.

13 декабря в Железнодорожном райсуде Екатеринбурга стартовал процесс по делу основателя клуба единоборств "Храбр" Никиты Мальцева и бывшего оперативника екатеринбургского ОБЭП Сергея Кондрашина. Мальцев признал вину в полном объеме (его обвиняют в покушении на мошенничество), передает "Уралинформбюро". Кондрашин, напротив, отрицает свою причастность к преступлениям (ему вменяют злоупотребление полномочиями и покушение на получение взятки).

По версии следствия, в декабре 2016 года Кондрашин нагрянул с проверкой к одному из бизнесменов, торговавшего обувью и верхней одеждой. У коммерсанта отняли часть имущества, а за возврат экс-полицейский требовал 100 тысяч рублей. Предприниматель отказался давать взятку.

Спустя месяц подсудимые потребовали у другого бизнесмена 1,2 миллиона рублей за возврат игорного оборудования. Он написал заявление в полицию.

Мальцева и Кондрашина задержали 12 января 2017 года при получении 700 тысяч рублей.

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