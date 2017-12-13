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Египетская певица села на 2 года из-за бананаСегодня в 18:01

  • Текст

Развратно съеденного.

Египетская певица Шаима Ахмед (Shyma) проведет два года в тюрьме за подстрекательство к разврату. Поводом для уголовного преследования послужил клип на песню I Have Issues ("У меня проблемы"), в котором артистка "слишком многообещающе" ест банан, пишут федеральные СМИ.

В ролике 21-летняя певица предстает в образе учительницы. Она позирует в нижнем белье на фоне доски с надписью "класс №69", облизывает яблоко, обливает банан молоком и красит губы

Девушку задержали в ноябре - после того, как на клип поступило множество жалоб. По решению суда девушка заплатит 10 тысяч египетских фунтов (560 долларов).

Режиссеру ролика Мохамеду Гамалю назначили аналогичное наказание, передает "Уралинформбюро".

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