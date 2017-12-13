Ради наживы.

В Санкт-Петербурге задушили 93-летнюю жительницу блокадного Ленинграда, старейшую сотрудницу Мариинского театра. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе ГСУ СКР по городу, за пенсионеркой несколько месяцев ухаживала 42-летняя работница одной из благотворительных организаций. Из корыстных побуждений она решила расправиться с пожилой женщиной и подговорила двух приятелей - граждан Армении 33 и 34 лет.

20 ноября 2017 года сиделка открыла дверь одному из соучастников, который задушил пенсионерку. Второй армянин в это время стоял на "шухере".

Затем злоумышленники похитили кредитную карточку убитой, а также старинную фотографию известного певца с автографом. Однако снять деньги они не смогли, так как не знали пин-код.

Тело пенсионерки обнаружили утром 21 ноября 2017 года в квартире на улице Варшавской.

Сейчас решается вопрос об аресте подозреваемых и предъявлении им обвинения.