×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


В Питере задушили старейшую сотрудницу Мариинского театра Сегодня в 18:30

  • Текст

Ради наживы.

В Санкт-Петербурге задушили 93-летнюю жительницу блокадного Ленинграда, старейшую сотрудницу Мариинского театра. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе ГСУ СКР по городу, за пенсионеркой несколько месяцев ухаживала 42-летняя работница одной из благотворительных организаций. Из корыстных побуждений она решила расправиться с пожилой женщиной и подговорила двух приятелей - граждан Армении 33 и 34 лет.

20 ноября 2017 года сиделка открыла дверь одному из соучастников, который задушил пенсионерку. Второй армянин в это время стоял на "шухере".

Затем злоумышленники похитили кредитную карточку убитой, а также старинную фотографию известного певца с автографом. Однако снять деньги они не смогли, так как не знали пин-код.

Тело пенсионерки обнаружили утром 21 ноября 2017 года в квартире на улице Варшавской.

Сейчас решается вопрос об аресте подозреваемых и предъявлении им обвинения.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Тысячу сносим, восемьсот в уме

Тысячу сносим, восемьсот в уме

Челябинские бараки идут под снос.

Зачет по доступности

Зачет по доступности

Сдают власти Южного Урала.

Нижнетагильский меткомбинат объявил войну CO2

Нижнетагильский меткомбинат объявил войну CO2

И сэкономил на коксе.

Интервью

Инфографика

Цветные контейнеры для мусора "пропишут" в платежках свердловчан

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×