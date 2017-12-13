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Екатеринбуржец сел на пять лет за гибель двух человек в ДТПСегодня в 18:24

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Он не признал вину.

Березовский горсуд вынес приговор 43-летнему екатеринбуржцу, признав его виновным в гибели двух человек в ДТП. Он проведет пять лет в колонии-поселении, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Авария произошла 6 марта 2017 года на 20-м километре Екатеринбургской кольцевой дороги. Подсудимый за рулем Mercedes E280 выехал на встречную полосу, где столкнулся с ВАЗ-2110. Следует отметить, что виновник аварии накануне выпивал, мало спал и весь день провел в разъездах.

Погибли пассажиры обеих машин. Кроме того, один из пассажиров отечественной легковушки получил тяжелые травмы.

Подсудимый вину не признал - он перекидывал ее на водителя ВАЗа.

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