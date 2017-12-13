"Не увидел" разрыв селезенки.

Тобольский городской суд признал врача травматологического отделения Областной больницы №3 Тобольска виновным в причинении смерти по неосторожности. Медика приговорили к двум годам ограничения свободы, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Тюменской области. Кроме того, на два года он лишен права заниматься врачебно-диагностической деятельностью.

Вечером 26 февраля 2016 года в областную больницу скорая доставила 60-летнего мужчину, которого сбил автомобиль. Пострадавшего госпитализировали в травматологическое отделение. Дежурный врач не выяснил общее состояние здоровья пациента, не провел всех анализов. Из-за этого у мужчины не диагностировали разрывы селезенки и кровотечения. Утром 27 февраля состояние пациента ухудшилось. Мужчину прооперировали, но спасти его не удалось.